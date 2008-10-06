Филарет хочет экспортировать украинскую духовность в Европу

Украинская православная церковь Киевского патриархата, несмотря на то, что Европа постепенно утрачивает свои духовные ценности, поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ на пресс-конференции в Черновцах во время празднования 600-летия города.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, Патриарх, в частности, объяснил свою позицию тем, что наша земля еще со времен крещения Киевской Руси стала частью европейской христианской цивилизации, и поэтому мы сейчас снова должны вернуться в Европу.

«От ЕС мы можем перенять многое, в частности, демократию и современные технологии. В то же время и Украина может дать что-то Европе, в частности, духовность, которую европейские страны катастрофически утрачивают», - убежден глава УПЦ КП.

По его словам, в отличие от Европы, в Украине, несмотря на сложные экономические условия, строятся новые храмы, люди ходят в церковь. «Украинцы думают о вечных ценностях, а не только о земном», - убежден Патриарх ФИЛАРЕТ.

«В НАТО тоже Украина должна вступать, ведь нам нужна система безопасности, которую после отказа от ядерного оружия никто не гарантирует, а судя по последним событиям в мире, нашей территориальной целостности может угрожать Россия», - считает глава УПЦ КП. Однако Патриарх ФИЛАРЕТ подчеркнул, что как-то влиять на принятие решений он не намерен. «Вопрос о вступлении в ЕС и НАТО должны решать исключительно политики», - сказал он.

Касаясь вопроса канонического признания УПЦ КП, Патриарх ФИЛАРЕТ сказал, что твердо убежден, что это произойдет в ближайшее время. «Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ, который приезжал в Киев на празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси, в этот раз имел другую цель – ознакомительную, где увидел силу и мощь нашей Церкви на украинской земле. Я убежден, что после этого приезда решение о нашем каноническом признании будет скорым», - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.