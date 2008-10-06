У Семенюк «похвастали» выполнением плана на... 4,2%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), по оперативным данным, получил от приватизации в январе-сентябре т.г. 375 млн. 710 тыс. грн., что составляет 4,2% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Поступления от аренды по итогам января-сентября т.г. составили 499 млн. 980 тыс. грн., что составляет 129 % годового плана, за этот же период перечислено 253 млн. 945 тыс. грн. дивидендов (128,5% плана за 2008 год).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 922 млн. 651 тыс. грн., от аренды - 387 млн. 516 тыс. грн., дивидендов - 197,6 млн. грн.