Яценюк отбыл во Францию решать, жизнеспособна ли Европа

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл во Францию для участия в Международной политической конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, Конференция, организованная Французским Институтом международных отношений, состоится 6 октября в Эвиане. На ней будут присутствовать более десяти глав государств и правительств, а также целый ряд влиятельных персон высшего уровня со всего мира.

Как отмечают организаторы форума, А.ЯЦЕНЮК приглашен для участия в этом влиятельном международном форуме по причине «выдающейся роли в политической жизни Украины и большого опыта в сфере международных отношений».

Спикер украинского парламента примет участие в семинаре «Жизнеспособна ли Европа с 27-ю странами-участниками и больше?» и в пленарной сессии с министром иностранных дел Франции Бернаром КУШНЕРОМ. Кроме того, А.ЯЦЕНЮК приглашен на ужин с генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ. Также планируется встреча А.ЯЦЕНЮКА с главой Французского Института международных отношений и Всемирного политического форума Тьерри де МОНБРИАЛЕМ.

Целью ежегодной Всемирной политической конференции (World Policy Conference, WPC) является организация эффективного диалога по глобальным вопросам между представителями стран высшего уровня. Трехдневная (6-8 октября) конференция состоит из пленарных сессий, ланч-дебатов и семинаров.

Среди тем семинаров и дебатов Всемирной политической конференции-2008: «США: что ожидает мир от нации, без которой нельзя обойтись», «Россия: внутреннее развитие и внешняя политика», «Китай: внутреннее развитие и притязание на власть», «Япония: влияние и стратегия», «Индия: региональное влияние и/или игрок мирового уровня», «Латинская Америка: популизм и развитие», «Тропическая Африка: взрыв изнутри или подъем?» и другие.

В открытии первой конференции ожидается участие Президента Франции Николя САРКОЗИ и премьер-министра Франции Франсуа ФИЙОН. В конференции также примут участие: Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент Швейцарии Паскаль КУШПЕН, Президент Монголии Намбарын ЭНХБАЯР, президент Турции Абдулла ГЮЛЬ, президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС, Президент Польши Лех КАЧИНСКИ, Президент Хорватии Степан МЕСИЧ, Президент Израиля Шимон ПЕРЕС, Президент Сербии Борис ТАДИЧ, Президент Сенегала Абдулайе ВАДЕ.

Кроме того, планируется участие Генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРА, президента Европейского парламента Ханса-Герта ПОТТЕРИНГА. Участие примут также премьер-министр Катара шейх Хамад бен ДЖАСЕМ Аль ТАНИ, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи АННАН, бывший советник Президента США по национальной безопасности Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, министр иностранных дел Мексики Патрисия Эспиноса КАНТЕЛИАНО, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР, премьер-министр Греции Костас КАРАМАНЛИС, бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и другие.