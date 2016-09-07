Парубий прибыл на допрос в ГПУ, чтобы рассказать о переговорах по освобождению здания управления СБУ в Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания Департамента специальных расследований ГПУ.

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«Насколько мне известно от следователя, который дал вызов, что эпизод, по которому я сегодня буду давать показания, касается того периода, когда боевики захватили Луганскую службу безопасности. Тогда я как секретарь СНБО выехал в Луганск и около недели вел переговоры об условиях сдачи оружия и освобождении здания СБУ», - отметил Парубий.

По его словам, переговоры велись в сложных и опасных условиях. По мнению спикера, следствие интересует, кто был причастен к тем событиям со стороны тогдашней луганской власти.

«Я готов на любом этапе давать все необходимые показания... готов максимально помогать следствию», - подчеркнул председатель ВР.

Парубий выразил надежду, что Генеральная прокуратура как можно скорее передаст все эти дела в суд.