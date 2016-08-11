Дело Чауса: в Раду пока не поступило представление ГПУ на арест скандального судьи

Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

В частности, как отметил спикер, Верховная Рада Украины в вопросе борьбы с коррупцией всегда занимает твердую и жесткую государственническую позицию. Основанием для рассмотрения парламентом вопроса о предоставлении согласия на задержание и арест судьи является представление генерального прокурора Украины, поддержанное председателем Верховного суда Украины. Такое представление в Верховную Раду на данное время не поступало».

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При этом Парубий заверил, что находится на рабочем месте и как только представление будет получено, безотлагательно направит его в комитет для предоставления соответствующего заключения, что является необходимым условием для рассмотрения этого вопроса Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа задокументировало получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ одобрил представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.

При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Между тем Чаус сегодня, 11 августа, не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.