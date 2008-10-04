Яценюк заложил камень в будущий памятник императору Австро-Венгрии

В Черновцах председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который участвует в праздничных мероприятиях по случаю 600-летия города, принял участие в торжественной закладке камня на месте будущего памятника бывшему императору Австро-Венгрии Францу Йозефу I в сквере на углу улиц Шевченко-Кордубы в центральной части города.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие Черновицкий городской председатель Николай ФЕДОРУК, председатель областной государственной администрации Владимир КУЛИШ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ, внучатый племянник Франца Йозефа I Карл фон ГАБСБУРГ, почетный консул Австрии в Украине Хорст ШУМИ, директор Украинско-Австрийского центра по вопросам науки, образования и культуры Андреас ВЕНИНГЕР и руководитель земельного правительства Каринтии (Австрия) Райнхарт СЛАДКО.

Выступая перед присутствующими, А.ЯЦЕНЮК, в частности, отметил, что открытие в будущем памятника бывшему императору Австро-Венгрии Францу Йозефу I является знаком признания и уважения Буковины, которая в его времена достигла наибольшего расцвета и во времена которого в Черновцах был построен один из лучших в Европе Черновицкий университет.

Он также отметил, что впоследствии лично примет участие в открытии этого памятника, однако не уточнил, когда это произойдет.

Кроме этого, в своем приветственном слове внучатый племянник Франца Йозефа I Карл фон ГАБСБУРГ поблагодарил руководство Украины и Черновицкого городского совета за намерение установить памятник и подчеркнул, что этим признается родство двух великих народов Австрии и Украины, прежде всего, в духовном направлении.

Сегодня председатель ВРУ А.ЯЦЕНЮК также планирует принять участие в торжественном открытии праздника, которое состоится на центральной площади Черновцов, а также в 14 часов 30 минут откроет фотовыставку для незрячих «Дотронуться и увидеть».

В целом, по информации пресс-центра Черновицкого городского совета, в праздновании 600-летнего юбилея Черновцов принимают участие 25 зарубежных делегаций, среди которых более 10 - представители городов-побратимов Черновцов.