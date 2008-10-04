Луценко уведет «Самооборону» под крылышко к Тимошенко?

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО допускает возможность создание блока в составе своей политической силы и Блока Юлии Тимошенко в случае одновременного проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» .

«Когда будет речь идти о совмещении президентской и парламентской избирательных кампаний, то «Самооборона», бесспорно, будет блокироваться. С тем политическим объединением, которое близко нам по идеологическим установкам и которое возглавляет яркий кандидат в президенты. Скорее всего, будет речь идти именно о Блоке Юлии Тимошенко», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив вместе с тем, что таким является его личное мнение, а окончательный выбор сделает политическая сила.

При этом он опроверг сообщение о том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО якобы пообещала представителям “Народной самообороны” каждое десятое место в предвыборном списке.

«Мне эта информация неизвестна. Мы с ней на эту тему не общались, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО. - Наступит время выборов - сядем за стол переговоров. До тех пор нет смысла говорить о возможности объединения в один политический блок, тем более - о списках и квотах».

Министр отметил, что его позиции по принципиальным вопросам в основном совпадают с позициями премьера.

«И ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО говорят об аморальности столичной власти. Так же, как и она, я считаю нечестной историю с Vanco. Так же, как и ее, меня возмущает награждение КИВАЛОВА, КОЛЕСНИКОВА, ЧЕРНОВЕЦКОГО. Как и она, я убежден, что приватизацию следует провести ускоренными темпами, потому что милиция бессильна в борьбе с коррупцией, пока подпись чиновника стоит от 100 тысяч условных единиц», - уточнил он.

Разногласие в позициях Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, по его словам, существует только в одном вопросе.

«Я против форсированного перехода на контрактную армию, - подчеркнул руководитель МВД. - Возможно, я не слишком хорошо понимаю в военных вопросах, зато твердо знаю: во внутренних войсках переход на контракт будет означать удар по безопасности на улицах. Каждый четвертый патруль в настоящее время - это патруль ВВ».