“Наша Украина” инициирует подписание нового коалиционного соглашения

“Наша Украина” подчеркивает необходимость выполнения Универсала национального единства и Меморандума о намерениях создания Коалиции национального единства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом шла речь на заседании политсовета блока “Наша Украина” с участием представителей всех партий – участниц блока. На повестке дня стоял вопрос об организации работы фракции “Наша Украина” в парламенте и партийной группы “Нашей Украины” в правительстве. Также обсуждалась политическая ситуация в стране.

На политсовете было констатировано, что на сегодняшний день существуют два документа – Меморандум, подписанный “Нашей Украиной”, СПУ и Партией регионов, и коалиционное соглашение между Партией регионов, СПУ и КПУ.

По результатам политсовета “Нашей Украины” было принято решение инициировать процесс подписания нового коалиционного соглашения с Партией регионов, которое базировалась бы на выполнении Универсала национального единства и Меморандума. Для этого сегодня на политсовете блока была создана рабочая группа в составе Романа БЕССМЕРТНОГО, Романа ЗВАРИЧА, Бориса ТАРАСЮКА и Анатолия КИНАХА, которым на протяжении двух недель поручено провести переговоры с Партией регионов и завершить процесс подготовки к подписанию нового коалиционного соглашения.

В зависимости от того, подпишет ли “Наша Украина” такое коалиционное соглашение, будет определяться вопрос присутствия министров от “Нашей Украины” в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.