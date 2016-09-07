Днепр разорвал побратимские отношения с российскими городами - мэр

Борис Филатов назвал прекращение действия соглашений о сотрудничестве с городами-побратимами Российской Федерации важным политическим шагом.

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Так, решением горсовета отменено соглашение об установлении побратимских отношений между Днепром и городом Улан-Удэ в Республике Бурятия (РФ). Также теряет силу договоренность о сотрудничестве между Днепром и российским городом Самара. Прекращены взаимоотношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между исполкомом Днепровской мэрии и администрацией города Красноярска в российском Красноярском крае.

Вместе с тем, утратило силу решение горсовета от 21 августа 2013 года, в котором задекларировано участие Днепра в учреждении объединения юридических лиц «Евразийский союз городов-побратимов «Украина-Байкал».