Днепр разорвал побратимские отношения с российскими городами - мэр
Днепр больше не поддерживает побратимские отношения с рядом городов Российской Федерации. За прекращение сотрудничества с городами страны-агрессора депутаты Днипровского городского совета проголосовали в ходе 13-й очередной сессии 7 сентября. Решение приняли большинством в 33 голоса.
Борис Филатов назвал прекращение действия соглашений о сотрудничестве с городами-побратимами Российской Федерации важным политическим шагом.
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Так, решением горсовета отменено соглашение об установлении побратимских отношений между Днепром и городом Улан-Удэ в Республике Бурятия (РФ). Также теряет силу договоренность о сотрудничестве между Днепром и российским городом Самара. Прекращены взаимоотношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между исполкомом Днепровской мэрии и администрацией города Красноярска в российском Красноярском крае.
Вместе с тем, утратило силу решение горсовета от 21 августа 2013 года, в котором задекларировано участие Днепра в учреждении объединения юридических лиц «Евразийский союз городов-побратимов «Украина-Байкал».