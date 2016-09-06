Генсек Совета Европы призвал Киев расследовать нападения на "Интер"

Соответствующее заявление генсека СЕ распространено во вторник Советом Европы.

"Любое насилие и запугивание журналистов является неприемлемым. Мы призываем украинские власти расследовать нападения на "Интер-ТВ" и его сотрудников", - заявил Ягланд.

Читайте такжеОБСЕ осуждает поджог офиса "Интера"

Генсек СЕ обратил внимание на обязательство всех государств-членов Совета Европы, включая Украину, обеспечить свободу СМИ и безопасность журналистов, что является "незаменимым для развития подлинной демократии".

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходила акция по блокированию телеканала, участники которой требовали прекратить его работу. Позже активисты заявили, что прекращают на пять дней митинг у его офиса.