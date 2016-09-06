ГПУ начала заочное расследование в отношении бывшего министра обороны Ежеля

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). "В определенное время Ежель в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры для проведения необходимых процессуальных действий не явился", - говорится в сообщении.

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В электронном сообщении от Михаила Ежеля, которое поступило к следователю Главной военной прокуратуры ГПУ, он заявил, что являться к следователю не будет, поскольку, по его мнению, это является нецелесообразным.

Учитывая позицию подозреваемого Михаила Ежеля, орган досудебного расследования имеет все законные основания для проведения специального досудебного расследования в отсутствие подозреваемого, с вручением необходимых процессуальных документов его защитнику.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Печерский райсуд Киева выдал разрешение Главной военной прокуратуре ГПУ на осуществление специального досудебного расследования по делу в отношении Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

По информации ГПУ, Ежель подозревается в том, что, злоупотребляя служебным положением, умышленно, в интересах третьих лиц, в течение 2011-2012 годов издал четыре отдельные поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в оказании услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины). В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на общую сумму около 43 млн грн.

Ежель объявлен в государственный розыск и приняты меры по его объявления в международный розыск. Судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Михаил Ежель занимал пост министра обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.