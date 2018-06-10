О чем не сказал президент

Впервые Петр Порошенко обратился с посланием к новоизбранной Верховной Раде в конце ноября 2014 года. Традиционно, как это бывало и с посланиями предыдущих президентов Украины, проект аналитического доклада, главные позиции которого и озвучивал президент, был подготовлен Национальным институтом стратегических исследований. Но, в отличие от предшественников, речь Порошенко звучала убедительнее.

Во-первых, складывалось впечатление, что Порошенко все же понимает, о чем говорит, и его слова не пойдут в разрез с действиями. Во-вторых, потому, что оратор из него гораздо лучше, чем, например, из ростовского скитальца, и куда конкретней и лаконичней, чем из президента-пчеловода. Кстати, Янукович же в 2013 году даже не озвучивал в Раде подготовленное аналитиками послание, просто лишь передав его текст народным депутатам. Однако некоторые тезисы доклада не соответствовали ни программе правящей тогда Партии регионов, ни реальным шагам президента (в частности, речь шла об евроинтеграции). В результате, Янукович даже получил за это пресловутое послание нагоняй от Москвы.

Ежегодное послание президента к парламенту – не просто дань какой-то политической моде. Это – официальный документ главы государства (статья 106 Конституции) о внутреннем и внешнем положении Украины. Готовится послание на основании анализа, и определяет важнейшие направления экономического, политического и социального развития страны. Собственно, озвученный президентом текст, должен учитываться в работе правительства, министерств и других центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций, поскольку определяет ключевые стратегические и тактические задачи на год.

Годы идут, тезисы не меняются

Учитывая, в каком положении находилась Украина в 2014-м, не удивительно, что Порошенко тогда говорил в Раде о российской угрозе и выражал надежду, что Минские соглашения (первые) будут работать. Также глава государства акцентировал внимание на важных реформах, в частности, правоохранительных органов, оборонного сектора и судов. Не преминул упомянуть борьбу с коррупцией, углублении сотрудничества с НАТО и о возможности подать заявку на членство в ЕС в обозримом будущем…

Ко второму ежегодному обращению Порошенко к Верховной Раде (в июне 2015 года), в принципе, в стране мало что изменилось: российская угроза никуда не исчезла (хотя украинская армия, наконец, совместными усилиями государства и волонтеров, превратилась в настоящую военную машину), Минские соглашения (вторые) «работали» с переменным успехом, Украина по-прежнему ожидала заявленных реформ; в продолжающейся «борьбе с коррупцией» не намечалось ярких побед. «Мы научились выявлять коррупционеров и направлять на них прожекторы, но уголовное наказание, к сожалению, еще не стало неотвратимым. Дела или валяются в судах, или валятся, или рассыпаются еще по дороге до судов», - сказал президент год назад.

Другими словами, по сравнению с 2014-м, во многих сферах не произошло кардинальных перемен, несмотря на то, что к моменту выступления президента в парламенте был дан старт работе НАБУ, новой патрульной полиции, необходимой чистке в ГПУ – все эти «реформы» не получалось назвать полноценными. «Год назад, выступая в этом зале, я озвучил антикоррупционный пакт между обществом и властью: чиновники не берут, а люди не дают. Могу сегодня констатировать – ни одна из сторон этого пакта пока не соблюдает. Понимая, что на власти лежит значительно большая ответственность, прошу помощи общества в борьбе с этим злом», - сказал Порошенко в 2015-м.

Впрочем, между первым и вторым посланием президента к парламенту не произошло и окончательной «зрады»: антироссийские санкции действовали (и продолжают действовать до сих пор) - поддержка Украины западными партнерами сохранялась. На дипломатическом уровне, хоть и туго, продолжилась борьба за Крым. Донбасс также не был отдан на откуп Кремлю, а изменения в Конституцию Украины, которых некоторые так требовали в Минске, могли произойти только в случае выполнения других приоритетных задач – установления контроля Украины на украинско-российской границе и обеспечения безопасности для проведения выборов в оккупированном ныне регионе…

Медленные реформы

В обращении к Верховной Раде образца 2016 года Петр Порошенко оставался таким же красноречивым, как и два предыдущих раза. Констатировал, что российская угроза по-прежнему актуальна. Но, в целом, «благодаря усилению оборонных возможностей наших Вооруженных Сил мы чувствуем себя в большей безопасности, чем год назад». «Температура конфликта сейчас явно ниже, чем была в позапрошлом и прошлом году», - подчеркнул Порошенко.

В большей безопасности чувствовать себя позволяет усиление оборонных возможностей страны. К тому же, этому способствует тесный уровень сотрудничества с НАТО (хотя о членстве речь пока не идет). А вот о значительном увеличении финансирования армии (в размере 5% ВВП, как ранее это обещал Кабмин), президент говорить не стал. По его словам, Украина пока не может позволить себе выделять на армию больше 3% ВВП. «Конечно, полет мечты каждого из нас – заоблачный, но есть и земные реалии, которые не оставляют особо выбора между тем, чего мы хотели бы, и тем, что сейчас можем сегодня себе позволить. Почти 3% ВВП на оборону – это много по сравнению с едва-едва 1%, которым пренебрегали еще в середине нулевых годов, но очень мало для страны, которая де-факто в состоянии войны. Больше – к сожалению, это правда – мы себе позволить не можем. Военная нагрузка на бюджет и социальную сферу и так критически велика», - отметил он.

Кроме того, президент напомнил, что армия все еще нуждается в гражданской помощи и поддержке. «Подчеркиваю, что мы будем рационально, под прозрачным контролем общественности и парламента использовать имеющийся ресурс и жестко контролировать расходы – с четким определением долгосрочных потребностей армии и других силовых структур», - пообещал он.

Также, по словам президента, Украина и в дальнейшем нуждается в серьезной международной поддержке в борьбе с российской агрессией: «А обеспечивать такую поддержку для нашей дипломатии становится все труднее».

Кстати, одной из причин этих трудностей можно назвать отсутствие существенного прогресса в проведении реформ. Насколько Украина справляется с этим заданием можно будет увидеть до конца текущего года – по финальному решению Евросоюза относительно виз для украинцев. «Финальное решение Евросоюза относительно виз станет еще одним свидетельством того, что Европа как один из ключевых партнеров Украины признает наш прогресс в осуществлении внутренних реформ», - считает Порошенко.

При этом президент уже не стал упоминать об амбициозных планах подать заявку на членство Украины в ЕС, озвучиваемых в прошлом году.

Немного популизма и готовность к сотрудничеству

По словам заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, в принципе, нынешнее обращение президента к Верховной Раде хоть и было несколько популистским, выполнило свою главную задачу – продемонстрировать, что президент готов сотрудничать с парламентом и ожидает ответной реакции, а также очертить первоочередные задачи на законодательном поле. «Главная задача президента в парламентско-президентской республике – показать динамику взаимоотношений с парламентом и что в законодательном плане должны сделать депутаты. Это он сказал. И обрисовал самую сложную ситуацию: отношения с Россией, Минские соглашения...», - отметил он.

Что же касается политических вещей, то, по словам Голобуцкого, можно найти сотни тем для озвучивания их в послании. «Наша страна не пример благополучия в мире, поэтому любую сферу берешь и о каждой можно что-то говорить», - считает он.

В свою очередь, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев убежден, что прозвучавшего сегодня в стенах Верховной Рады недостаточно для понимания стратегических целей. «Выступление, безусловно, было профессиональным, ярким, президент умеет выступать. Но, как по мне, было очень много лицемерия и манипуляций. Страна хочет слышать, как будем поднимать ВВП, поднимать экономику. Потому что без экономики ничего не будет. А президент нам отчитался о 1000 поваленных Лениных…», - посетовал он.

По словам политтехнолога, за пределами озвученных в послании тезисов остались «решения не вымышленных, а настоящих проблем». «Можно, жонглируя цифрами, говорить о том, что при предшественниках был один процент на оборону и вооруженные силы, а сейчас – три. Но если вспомнить, что бюджет страны в 2013 году был 180 млрд, а сейчас, возможно, не выполним и 80-ти млрд... Оружие ведь покупают не за проценты, а за деньги», - подчеркнул он.

Глава Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, напротив, считает, что в нынешнем послании президент высказался основательно, даже иронично отзываясь о своих оппонентах. Вместе с тем, политолог обращает внимание, что глава государства не стал говорить о коррупционных скандалах, осторожно затронул тему силовых структур и дал понять, что нельзя делить их на новые и старые. Мол, война силовиков между собой – это путь в никуда.

Не должна была пройти незаметной и тема внесения изменений в Конституцию – как в части возможного изменения статуса временно оккупированных территорий, так и возможного изменения статуса Автономной республики Крым на крымско-татарскую национальную автономию, считает Березовец.

«Кроме того, президент ничего не говорил о войне популизма, связанной с тарифами, и о возможностях досрочных выборов в Верховную Раду», - отметил политолог.

Хотя, в принципе, эти темы не останутся без особого внимания, поскольку «потасовка» политических сил вокруг них начнется с первых же дней работы новой парламентской сессии. «Будут попытки расшатать парламент, чтобы весной 2017-го провести досрочные выборы Верховной Рады», - считает он.

Также, отмечают политологи, главой государства не была озвучена традиционная тема лишения неприкосновенности депутатов, хотя соответствующий законопроект, ограничивающий оную, существует в стенах Верховной Рады. Учитывая, что об этом регулярно говорят представители пропрезидентской фракции в парламенте, а генпрокурор Юрий Луценко неоднократно намекал на необходимость принятия такого законодательного акта, к примеру, после истории с Александром Онищенко, а также обращая внимание на то, что эта тема приобретает особую актуальность в контексте борьбы с коррупцией, ее игнорирование президентом бросилось в глаза. Тем более, в прошлогоднем послании Петр Порошенко призывал депутатов исключить себя и судей из касты неприкасаемых. «Безусловно, вопрос больше касается самого парламента, но президент может это инициировать», - отметил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, в послании президент сосредоточился на вопросах, которые находятся в его непосредственной компетенции – национальной безопасности, обороноспособности, внешней политики, а также институциональных реформ, связанных с его функцией как гаранта прав и свобод человека в Украине. «Когда шла речь о необходимости перехода от стратегии выживания к стратегии развития, вопросы экономических реформ, дерегуляции – президент этого тоже коснулся, но отметил, что это – компетенция правительства. Поэтому, по моему мнению, Порошенко здесь действует как раз в сфере своих полномочий», - считает политолог.

Действительно, в рамках парламентско-президентской республики глава государства не может на все влиять. Не может давать задания по всем направлениям. Но, учитывая наличие пропрезидентского прокурора, пропрезидентского премьера и пропрезидентских министров в Кабмине, а также крупной пропрезидентской фракции в Верховной Раде, очертить направление для этих заданий ему вполне по силам. По крайней мере, для того, чтобы информация, которую президент озвучивает в парламенте, не расходилась с информацией, которую правительство озвучивает украинцам в качестве новых обещаний.

Татьяна Урбанская