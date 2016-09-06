Порошенко: Украина заинтересована в продолжении минского процесса и сохранении "нормандского формата"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время своего выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

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«Должны понимать, что мы не проснемся в одно прекрасное утро, чтобы увидеть, что на Донбассе восстановлен статус-кво, каким он был в начале 2014 года. А процесс реального, а не формального восстановления территориальной целостности, реинтеграция жителей оккупированной части Донбасса в Украину, возвращение украинского суверенитета на весь Донбасс, мы должны понимать, будет нелегким, болезненным и длительным», - заявил он.

«Путь к началу этого процесса, по общему мнению, нашему и наших партнеров, открывает именно и только минский процесс. Поэтому мы больше всех заинтересованы в его продолжении, как и в сохранении «нормандского формата», и любые атаки на него, в том числе, которые сделаны нашим агрессором, не приводят ни к чему. Мы будем обеспечивать победный процесс - возвращение украинского суверенитета», - сказал Порошенко.