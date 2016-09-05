Обама ясно дал понять Путину, что санкции против РФ останутся в силе до реализации Минских соглашений - Reuters
16:11, 05 сентября 2016Политика
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Санкции против России будут действовать до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения.
Путин и Обама обсудили ситуацию в Украине на полях саммита G20 в Китае / REUTERS
Об этом президент США Барак Обама заявил в понедельник на закрытии саммита G20, сообщает Reuters.
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Обама сказал, что он ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что пока не будет реализован Минский режим прекращения огня для Украины, санкции против России останутся.
Напомним, встреча Путина и Обамы прошла на полях саммита "большой двадцатки" в Ханчжоу.
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