Порошенко сравнил перспективы членства в НАТО с сенсорными дверьми: "Могут закрыться при резком приближении"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время своего выступления с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

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«Следует также осознавать, что в Альянсе тоже нет консенсуса относительно членства Украины. Да, формально двери открыты, начиная с Бухарестского саммита 2008 года, но эти двери – сенсорные: могут и закрыться при слишком резком приближении», - сказал он.

«Поэтому каждый наш шаг должен быть взвешенным и заранее просчитанным, чтобы не получилось так, как с Планом действий относительно членства восемь лет назад. Я хочу подчеркнуть, что те меры, которые мы осуществляем сейчас, - это, на самом деле, значительно больше, чем проект ПДЧ образца 2008-го», - отметил президент.