Полторак – курсантам: враг меняет тактику каждый день, военные должны быть готовы к угрозам

09:10, 01 сентября 2016
Война
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Враг меняет тактику каждый день, украинские военные должны быть готовы к изменениям и угроз.

REUTERS

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время торжеств по случаю Дня знаний в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского, передает 112 Украина.

"Мы должны каждый день менять нашу тактику и каждый день должны менять систему подготовки, управлять системой подготовки в зависимости от угроз, ситуации и опыта ведения боевых действий... Враг меняет тактику каждый день, мы должны быть готовы к изменениям, мы должны быть готовы к угрозам, которые встают перед нами каждый день... Меньше теории, больше практики", – сказал министр.

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Кроме того, одной из главных задач для военных Полторак назвал переход на стандарты НАТО.

Ранее министр обороны Степан Полторак констатировал, что боевая угроза Украине остается чрезвычайно высокой.

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