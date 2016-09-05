В МИДе Германии опровергли подготовку новых инициатив по сохранению перемирия на Донбассе - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Новых инициатив нет", - сказал изданию источник в немецком МИДе, комментируя новость информационного агентства Reuters о подготовке новых предложений относительно поддержания режима прекращения огня на Донбассе.

По словам источника, недопонимание могло возникнуть из-за того, что СМИ цитировали слова главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего на неродном для него английском языке.

Источник DW утверждает, что министр имел в виду не подготовку нового документа, а продолжение работы в рамках существующих договоренностей.

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Напомним, 4 сентября Reuters сообщил, что Штайнмайер выразил надежду, что ОБСЕ вскоре завершит работу по разработке новых регулирующих правил, направленных на сохранение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины.

"Мы работаем с ОБСЕ над новыми правилами, чтобы сохранить режим прекращения огня... Мы сейчас находимся на стадии подготовки, что позволит нам снова скоро встретиться на уровне министров иностранных дел", - якобы сказал он журналистам во время визита в Осло.

Как отметил дипломат, реализация Минских соглашений Россией и Украиной остается неутешительной. Он заявил, что ситуация с безопасностью на востоке Украины является "действительно неудовлетворительной".