Черномырдин выбрался в Москву ради «газовых» переговоров с Тимошенко?

В Москве после встречи премьер-министров Украины Юлии ТИМОШЕНКО и России Владимира ПУТИНА в формате тет-а-тет начались переговоры в расширенном составе.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны в переговорах принимает участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, руководитель группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК, руководитель Аппарата премьер-министра Украины Михаил ЛИВИНСКИЙ, заместитель министра Кабмина Владимир ФЕДРЧУК и председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

С российской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ, первый заместитель главы МИД РФ Андрей ДЕНИСОВ, заместитель министра экономического развития РФ Андрей КЛЕПАЧ, заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ и заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.