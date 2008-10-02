Партия регионов рассказала, что она отныне думает о БЮТ

Партия регионов обвиняет БЮТ в беспринципности и безответственности в связи с тем, что эта фракция поддержала сегодня в Верховной Раде отмену ряда законов.

Об этом идет речь в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Голосование БЮТ в парламенте 2 октября еще раз подтвердило тот факт, что эта политическая сила руководствуется в своих действиях не политическими убеждениями, не принципами, а исключительно узкопартийными интересами. И в основе интереса БЮТ лежит сегодня сохранение премьерского кресла за их лидером. С тем, чтобы иметь финансовый и административный ресурс на будущие президентские выборы, и чтобы с помощью этого ресурса манипулировать избирателями, как БЮТ это делал всегда”, - подчеркивается в заявлении.

Пресс-служба Партии регионов называет “аморальным” сегодняшнее голосование БЮТ в парламенте. “Такой путь не имеет перспективы, потому что коварство и отступничество никогда не порождали доверия. Потому что строить справедливое общество можно лишь на честных правилах и на ответственности за свои слова и поступки. Сегодняшнее отступничество БЮТ от тех решений, которые были приняты в парламенте при общем голосовании с Партией регионов, – это демонстрация безответственности и беспринципности. И этот день станет началом конца политической перспективы БЮТ и его лидера”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, Верховная Рада отменила принятый в первом чтении законопроект о государственной службе, поддержала предложения Президента об отклонении законов об изменениях к законам о СБУ и о главах госадминистраций, отменила изменения к закону о Конституционном Суде, закон о временных следственных комиссиях, а также изменения к закону о Кабинете министров. Такие решения принимались при голосовании фракций НУ-НС и БЮТ.