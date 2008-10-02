Ющенко до сих пор жалеет, что когда-то поставил оценку Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался давать оценку правительству, но посоветовал работать «от утренней зари и до последней звезды».

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая во время пресс-конференции во Львове на вопрос журналистов, какую оценку он бы поставил правительству Юлии ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО категорически отказался давать какие-либо оценки.

«Когда-то по просьбе журналистов я уже дал оценку работе правительства Ю.ТИМОШЕНКО, о чем жалею по сегодняшний день. Какие можно ставить оценки? Команда Ю.ТИМОШЕНКО не пиаром, не шоу, а реформами и конкретными действиями должна показать себя», - отметил В.ЮЩЕНКО, и посоветовал правительству «работать от утренней зари и до последней звезды».

В контексте того, что правительство больше сконцентрировало на политике, чем на формировании бюджета и реформировании в государстве, В.ЮЩЕНКО заявил: «Были отработаны все сценарии и сюжеты, были уже распределены места, но они не учли реакции людей, не рассчитали, что люди изменились, уже сами хотят влиять на ход событий. Общество подняло красную карточку этому сценарию, поэтому он и сорвался». И подытожил, что оценку правительству могут дать люди, общество.

«Мне хотелось, чтобы правительство занималось коммунальными проблемами, а не работало на камеру и шоу», - сказал В.ЮЩЕНКО и отметил, что время само расставит все оценки.