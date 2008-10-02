Минтранс: Ющенко отдали самолет, который готовили для Тимошенко

В Минтрансе подтверждают, что Ющенко отдали самолет, предназначавшийся Тимошенко.

“Когда едут первые лица государства, для них есть определенные самолеты. Когда летит Президент, готовится еще резервный самолет. Сегодня в самолете Президента обнаружили неисправности и дали ему резервный самолет. Этот резервный самолет и оказался тем самолетом, на котором должна была ехать Тимошенко в Москву. Почему не хватает самолетов для высших должностных лиц – это вопрос к «ДУСе», а не к нам”, - рассказала УНИАН руководитель пресс-службы Министерства транспорта и связи Виктория Яковлева.