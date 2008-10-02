ВР отменила закон о ВСК, принятый 2 сентября

Верховная Рада Украины отклонила закон относительно временных следственных комиссий, принятый 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по данному закону состоялось два голосования. Отмену поддержали 225 народных депутатов из 447, зарегистрированных в зале. Вето – поддержал 201 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Таким образом, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, закон автоматически считается отклоненным.

В полном составе за поддержку предложений Президента относительно отклонения голосовала фракция БЮТ и 69 народных депутатов из фракции НУ-НС.