У Тимошенко настаивают, что Ющенко отдали правительственный самолет

Государственное управление делами не выполнило своих функций, не предоставив самолет для рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

“Если Секретариат Президента считает, что правительственный самолет был резервным для Президента, то тогда Государственное управление делами не выполнило свои функции и не предоставило украинской делегации самолет для визита в Москву с целью проведения межгосударственных переговоров в России, на которые были получены директивы Президента”, - заявила М.СОРОКА.

Как сообщалось, сегодня, 2 октября, самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка была осуществлена в связи с техническими неисправностями самолета. Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву. В столицу России премьер отправилась чартерным авиарейсом.

В то же время, в Секретариате Президента опровергают заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что якобы у нее В.ЮЩЕНКО забрал самолет.

Руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила, что по канонам безопасности всегда на вылет Президента готовятся два самолета – основной и резервный. Президент после аварийной посадки вылетел во Львов именно на своем резервном самолете, сказала она.

Л.МУДРАК также напомнила, что Государственное управление делами имеет пять самолетов, которые обслуживают высшее руководство государства: Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.