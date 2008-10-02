Допросы Тимошенко двигают Медведько в правильном направлении

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО убежден, что допросы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по делу об отравлении в 2004 году кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО способствуют расследованию дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я считаю, что допрос премьер-министра был правильным, и он способствует потому, что мы двигаемся в правильном направлении (для установления причин, обстоятельств и лиц, причастных к отравлению, - УНИАН)», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом генпрокурор заявил, что «работники следственно-оперативной группы работают, я считаю, мощно, сделан большой объем мероприятий».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в сентябре дважды вызывали в Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры для дачи показаний в качестве свидетеля по делу об отравлении в 2004 году Президента Виктора ЮЩЕНКО.

11 сентября Ю.ТИМОШЕНКО 5 часов давала следователям управления показания по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО, 18 сентября допрос продолжался три часа.