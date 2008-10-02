Яценюк вышел к нардепам и развел руками: Литвин не готов
11:16, 02 октября 2008Политика
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Перерыв в ВР продлен
В Верховной Раде Украины продлен перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что на совещании лидеров фракций не удалось договориться о сегодняшней повестке дня, которую предложили бы три фракции – БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина.
Он отметил, что «Блок Литвина не готов принимать участие в голосовании по предложенной повестке дня».
По его словам, поэтому необходимо продлить перерыв, чтобы достичь договоренностей по сегодняшней повестке дня.
Как известно, сегодня парламент работает в сессионном режиме только на утреннем заседании, то есть до 14 часов.
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