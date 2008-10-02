Тимошенко "маленьким самолетом" вылетела в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела с визитом в Москву чартерным авиарейсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам представители пресс-службы премьера.

В пресс-службе уточнили, что она вылетела "маленьким самолетом" в сопровождении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ.

В пресс-службе также отметили, что на момент отлета самолета Президента Виктора ЮЩЕНКО премьер-министр еще не находилась в аэропорту «Борисполь», а об аварийной посадке самолета Президента она не была поставлена в известность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, самолет Президента В.ЮЩЕНКО совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь». По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка была произведена в связи с техническими неисправностями самолета. Он находился в воздухе 20 минут.

Позже Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В то же время, как сообщил УНИАН источник, Ю.ТИМОШЕНКО в это время также находилась в аэропорту, однако в нарушение протокола не подошла к Президенту поздороваться, а сразу зашла в Зал официальных делегаций.

Как заявила, в свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО, в связи с тем, что Президент вылетел во Львов на самолете, предназначавшемся для ее полета в Москву, премьер и украинская делегация в сопровождении журналистов отправятся в Москву чартерными рейсами.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что узнала о том, что ее самолет будет занят Президентом, находясь в аэропорту. «Сейчас мы ищем чартерные самолеты, чтобы как-то добраться до Москвы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что ей никак не объяснили возникшие изменения с рейсами.