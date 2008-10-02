Лазаренко вернулся в тюрьму - он опасается за свою жизнь

1 октября в 2008 г. бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО совместно со своей защитой принял беспрецедентное решение – вернуться в пенитенциарное учреждение США с целью обезопасить свою жизнь.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении адвоката П.ЛАЗАРЕНКО Марины ДОВГОПОЛОЙ.

Ссылаясь на информацию, полученную от американских адвокатов, М.ДОВГОПОЛАЯ отмечает, что “это решение принято исключительно в связи с последними политическими событиями в Украине и осознанием того, что в результате острого политического противостояния в Украине, личность ЛАЗАРЕНКО стала слишком опасной и неудобной определенным политическим лидерам Украины”.

По словам М.ДОВГОПОЛОЙ, “ЛАЗАРЕНКО П.И. стали известны факты, подтверждающие существующую реальную угрозу его жизни”.

“Подобная ситуация уже была в 1999 году накануне президентских выборов в Украине, когда по настоянию ФБР ЛАЗАРЕНКО был изолирован. Тогда, по информации американских спецслужб, российские криминальные структуры получили задание от украинских политиков физически уничтожить ЛАЗАРЕНКО”, - отметила адвокат и добавила: «К сожалению, ситуация повторяется и во второй половине сентября 2008 года».

По данным М.ДОВГОПОЛОЙ, “адвокаты ЛАЗАРЕНКО П.И. утверждают что, как только политическая ситуация в Украине нормализуется, он сможет вернуться домой”.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявил, что Украина достигла предварительную договоренность с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра П.ЛАЗАРЕНКО.

В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 29 сентября заявила, что не исключает, что для борьбы с ней может быть использована и экстрадиция П.ЛАЗАРЕНКО. «Я слежу за тем, что ради борьбы с ТИМОШЕНКО распускаются верховные рады, разрушают демократические коалиции, завозится в Украину по импорту ЛАЗАРЕНКО, еще какие-то действия делаются...», - сказала премьер.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.