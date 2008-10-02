Яценюк надеется увидеть повестку дня за подписью трех фракций

Утреннее заседание Верховной Рады открыто, но объявлен перерыв до 11 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, «мы не имеем повестки дня, как всегда, поэтому пойдем сейчас на совещание».

Он выразил надежду, что повестка дня пленарного заседания на сегодняшний день «может появиться за подписью трех фракций (БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – УНИАН), как анонсировалось вчера публично».

А.ЯЦЕНЮК сказал: «Теперь публичные заявления нужно перевести в практические действия», и «посмотрим, что из этого выйдет».