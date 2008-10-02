Учительница из Оренбурга не перенесла гибели школьниц и покончила с собой

Учительница из школы в Оренбургской области, где накануне рухнула стена и три лестничных пролета, свела счеты с жизнью.

Как рассказала директор этого учебного заведения Лариса Цеповод, 43-летняя преподавательница Марина Бородина повесилась. Тело учительницы сегодня утром обнаружил ее муж в гараже. Женщина была классным руководителем учениц, погибших под завалами.

"Она проработала в школе 15 лет, события (гибель школьниц) очень сильно на нее повлияли. Она была завучем в нашей школе и руководила классом, девочки из которого погибли", - рассказала директор.

Напомним, что вчера в трехэтажном здании школы, расположенном в поселке Беляевка Оренбургской области, при ремонтных работах обвалилась фасадная стена, что привело к разрушению трех лестничных пролетов на втором и третьем этажах. Это произошло в разгар учебного дня.

Учителя начали эвакуацию детей, когда заметили трещину в стене, но, как оказалось, здание покинуть успели не все. Запоздавших школьников накрыл второй этап обрушения. Погибли пять учениц 11-го класса, три старшеклассницы получили ранения, также пострадал один из строителей. Из-под завалов спасатели извлекли еще 11 человек.

Один из учеников злополучной школы, одиннадцатиклассник Максим Костенко рассказал, что его класс как раз вернулся после перемены на урок, когда здание начало рушиться: "Открыли дверь в класс... И начали обваливаться потолок, потом стены, пол... Это было ужасно".

Паникующие ученики прятались в туалете, в спортзале, бежали к аварийным выходам. А те были закрыты накрепко. Старшеклассникам пришлось выбивать их, чтобы выбраться. "Первоклашек еще через разбитые окна вытаскивали, - рассказывает одна из жительниц Беляевки. - У меня в школе учится дочка. Я чуть голову не потеряла от страха за нее. Ее тоже мальчишки спасли. Я ее во дворе нашла - она была вся грязная и в слезах".

Площадь обрушения составила 250 кв. метров. Представитель администрации района заявил, что школа будет демонтирована. "Эта школа - единственная средняя школа в райцентре. Где будут проводиться дальнейшие занятия, решается вопрос на уровне министерства образования области", - рассказал чиновник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ").

Утро.ру