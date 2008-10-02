Тимошенко о Балоге, Ющенко и остатках Оранжевой революции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ идеологом развала демократической коалиции, разрушения правительства и возможных досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Об этом лидер БЮТ заявила в среду вечером в эфире «5 канала».

«Это тот человек, который вместе с Президентом торпедирует 9 месяцев все, что называется остатками от Оранжевой революции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер связывает такие действия Банковой с будущими президентскими выборами.

«К сожалению, со мной борются как с будущим кандидатом на президентских выборах. Это происходит достаточно длительное время. И противостоять этому очень тяжело», - отметила она.

«Сначала обвинение в национальной измене, полная блокада работы правительства, полное разрушение демократической коалиции, и что странно: все это ради того, чтобы можно было на второй срок стать Президентом. Я не принимаю такой политики», - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО пресс-служба БЮТ.

Она отметила, что хочет «спокойно исполнять все обязанности руководителя правительства. Нужно дать возможность спокойно работать правительству и не бороться за полтора года до выборов с премьер-министром как с будущим кандидатом на президентских выборах». «Это выглядит жалко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила слова европейских политиков, которые выступили с заявлением, которое называется «Спасти революцию», где сказано, что Президент не может разрушать свою собственную страну ради борьбы за президентскую должность.

«Скажите, пожалуйста, как может быть такое, чтобы в существующей демократической коалиции Президент против премьера возбуждал уголовные дела в СБУ за национальную измену? При этом даже Генеральная прокуратура сказала, что там и близко такого нет. Разве может так выглядеть борьба за президентскую должность в 2010 году? Как можно так относиться к стране?! Я такого не понимаю», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО нужно «пересмотреть свое отношение к политической конкуренции и нормально, стабильно работать».

«Ответственные политики должны сформировать демократическую коалицию и нормально работать, просто не терроризировать и не таранить страну», - отметила лидер БЮТ.