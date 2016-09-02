Янукович заявил на Луценко в полицию из-за "мелкого хулиганства и оскорблений"

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, вчера экс-президент обратился в Шевченковское управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве с заявлением о совершении административного правонарушения генеральным прокурором Юрием Луценко во время брифинга 18 августа.

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Янукович в заявлении указывает, что Луценко совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия).

Также Янукович обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров в связи с "грубым нарушением правил прокурорской этики" и публичными высказываниями, нарушающими принцип презумпции невиновности, со стороны генпрокурора Луценко. Кроме того, адвокат Сердюк направил самому генпрокурору заявление об обеспечении прозрачного и объективного рассмотрения данного обращения своего клиента.

Напомним, 18 августа Юрий Луценко, комментируя возможность "очной ставки" Януковича с нынешним руководством Украины, назвал его "слабаком" и "подонком".

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева, который рассматривает дело против пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут" по обвинению в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, в мае этого года решил допросить в режиме видеосвязи Януковича как свидетеля в этом деле.