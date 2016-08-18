Луценко пообещал Януковичу очную ставку с руководством страны, но - в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на совместном брифинге с директором Национального антикорупционного бюро Украины Артемом Сытником.

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"О желании Януковича дать показания и пройти так называемую очную ставку - я это глубоко поддерживаю и с удовольствием лично организую ему это на территории столицы Украины. Как только Янукович наберется смелости ответить за все содеянное перед украинским народом, он получит и очную ставку, и справедливый суд, и даже справедливый приговор", - заверил генпрокурор.

"В случае, если он такой мужской смелости не наберется, я имею право это говорить, потому что, несмотря на предупреждения, я никуда не убегал, ибо я знал, что я невиновен во времена, когда он заказывал меня политически и бросил за решетку, но я никогда не боялся этого. Янукович оказался слабаком, предателем государства, который узурпировал власть, разворовал страну, уничтожил Вооруженные силы и силы безопасности Украины, который в конце концов сбежал на территорию соседнего государства и оттуда призывал к вооруженной агерсії до Украины", - сказал Луценко.

"Янукович, если он хоть немного мужчина, должен собрать свою совесть, свои, в конце концов, другие положительные, вероятно, характеристики, и прибыть на территорию Украины", - подчеркнул он.

По мнению Луценко, Янукович не имеет права диктовать, что делать следствию. "Диктовать стране, которую он разграбил, предал и на которую наслал вооруженного врага, что делать следствию, этот подонок не будет. Точка", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Виталия Сердюка, экс-президент Янукович требует от Генпрокуратуры провести одновременный допрос (очную ставку) его и президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря СНБО Александра Турчинова и другими должностными лицами, которых прокуратура вызвала для дачи показаний в деле Майдана.

При этом Сердюк отметил, что Янукович готов дать очную ставку в режиме видеоконференции.

В то же время в Департаменте специальных расследований Генпрокуратуры сообщили, что еще не получали соответствующего ходатайства Януковича.