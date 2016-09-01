Еще один украинский город запретил рекламу отдыха в оккупированном Крыму - Джемилев

Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.

"Учитывая многочисленные обращения кременчужан, депутатами Кременчугского городского совета принято решение «О запрете размещения на территории города рекламы пассажирских перевозок с временно оккупированного Крыма и отдыха на территории полуострова", - пишет Джемилев.

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Согласно этому решению в Кременчуге запрещено размещение любым способом информационной рекламы пассажирских перевозок и отдыха в аннексированном Крыму на стационарных рекламных средствах, путепроводах, на внешней поверхности домов, сооружений, на транспорте и остановках общественного транспорта."

"Ранее с соответствующей инициативой выступила местная власть в городе Днепр", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в июле депутаты Днепропетровского городского совета во время 12-й очередной сессии поддержали запрет размещения в городе рекламы перевозок с временно оккупированного Крыма и отдыха на территории полуострова.