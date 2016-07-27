Городской совет Днепра запретил рекламу отдыха в оккупированном Крыму
17:22, 27 июля 2016Политика
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Депутаты Днепропетровского городского совета во время 12-й очередной сессии поддержали запрет размещения в городе рекламы перевозок с временно оккупированного Крыма и отдыха на территории полуострова.
В Днепре запретили рекламировать отдых в Крыму / dpchas.com.ua
Соответствующее решение было принято 27 июля.
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«Давайте переведем это вопрос из политической плоскости в практическую. Запрещается реклама. Все, кто понимает весь ужас того, что происходит (на востоке Украины и в Крыму. – Ред.), должны поддержать это решение», – сказал городской голова Борис Филатов, обращаясь к депутатам.
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