Городской совет Днепра запретил рекламу отдыха в оккупированном Крыму





Соответствующее решение было принято 27 июля.

Читайте такжеФилатов возглавил рейтинг самых популярных украинских мэров в сети Facebook

«Давайте переведем это вопрос из политической плоскости в практическую. Запрещается реклама. Все, кто понимает весь ужас того, что происходит (на востоке Украины и в Крыму. – Ред.), должны поддержать это решение», – сказал городской голова Борис Филатов, обращаясь к депутатам.