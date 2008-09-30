Какой украинцы хотели бы видеть позицию государства по войне в Грузии

52,5% украинцев выступают за нейтральную позицию государства в российско-грузинском конфликте.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой «Ukrainian Sociology Service», опубликованные в сегодняшнем номере «Газеты по-киевски».

Согласно данным опроса, позицию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в отношении этого конфликта назвали уравновешенной, проевропейской позицией нейтралитета в чужой войне 38% (увидели предательство в действиях главы Кабмина всего 7,7%). Больше голосов респондентов (45%) набрало лишь утверждение о том, что действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в конфликте России и Грузии неправильны и угрожают отношениям нашего государства с северными соседями и втягивают Украину в войну.

В опубликованной в "Газете по-киевски" статье политического эксперта Ярослава МАКИТРЫ «Страна, где победил нейтралитет» также приводятся другие показатели уровня поддержки главных политических игроков Украины в конфликте на Кавказе. Лидером здесь выступает премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО: суммарный показатель поддержки ее позиции составляет 34,6%, не поддерживают ее 16,6% опрошенных. На втором месте – лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с 22,7% поддержки. Замыкает тройку Президент В.ЮЩЕНКО, действия которого поддерживают всего 5,9% респондентов, а не согласны 54,8%.

«Таким образом, именно позиция БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО объективно отвечает отношению к конфликту в Грузии большинства граждан Украины и является консолидирующей как для разных регионов, так и для разных политических сил», - говорится в выводах социологов из «Ukrainian Sociology Service», приведенных в публикации.

Автор статьи напоминает, что премьер с самых первых дней войны на Кавказе призывала решить этот конфликт мирным путем.

«Такая позиция один в один совпала с мнением Европейского Союза, и что, наверно, важнее, как оказалось, ее поддерживает также большинство граждан Украины. Очевидно, что, придерживаясь нейтралитета, ТИМОШЕНКО подошла к вопросу достаточно прагматически», - констатирует Я.МАКИТРА.

Как пишет «Газета по-киевски», опрос проводился с 1 по 13 сентября во всех областях Украины, Крыму и Киеве. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте старше 18 лет, заявленная погрешность составляет 2,5%.