Третьяков: об отставке Кириленко пускай и не мечтают

«Пускай и не мечтают», - так прокомментировал народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр Третьяков заявление некоторых членов партий, входящих в блок НУНС, о том, что Вячеслав Кириленко должен уйти в отставку.

Как передает «Главред», на вопрос о том, будет ли высказано недоверие лидеру блока НУНС, народный депутат отметил: «Будет проведена ревизия преданности блоку и Президенту, которые отстаивают национальные интересы страны. А членам фракции, играющим в чужой сценарий, я порекомендовал бы больше думать об Украине».

Напомним, что ранее народный депутат от НУНС Юрий Кармазин заявлял о наличии недоверия к руководству НУНС и предлагал созвать политсовет блока для рассмотрения вопроса об отставке Кириленко с должности главы фракции НУНС.