Договор о дружбе с Украиной будет продлен - источник

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной будет, скорее всего, продлен, сообщил источник в МИД России, передает Газета.русо ссылкой на РИА «Новости».

«Договор будет продлен еще на десять лет, если не поступит никаких возражений с украинской стороны. Пока таких запросов (о приостановлении его действия) или обращений на этот счет не поступало», – сказал источник.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной (так называемый «Большой договор») был подписан в Киеве в 1997 году. Договор был заключен на десять лет, и срок его действия истекает 1 апреля 2009 года. Документ автоматически продлевается на следующие десять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие за шесть месяцев до окончания срока. 1 октября истекает срок, когда та или иная сторона (Россия или Украина) может заявить о выходе из этого договора.