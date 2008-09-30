На выборах в Харькове победит самый большой "региональный патриот"

На внеочередных парламентских выборах в Харькове победит тот, кто продемонстрирует наибольшую степень регионального патриотизма, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в АМС, по словам эксперта, харьковский избиратель в последнее время демонстрирует четкую тенденцию к отходу от радикального идеологического противостояния и приверженности идее регионального патриотизма, и именно поэтому наибольшие шансы на победу на выборах имеет та политическая сила, которая сможет продемонстрировать более последовательное отстаивание интересов харьковчан.

«Сегодня уже очевидно, что в Харькове победителем будет не та политическая сила, которая сможет наиболее радикально воевать с оппонентами и отстаивать вопросы глобального характера (НАТО, русский язык, евроинтеграция), а те, кто смогут продемонстрировать наиболее жесткие примеры регионального патриотизма. В частности, речь может идти об идеологическом конформизме, замешанном на региональных ценностях. При этом избиратель может достаточно жестко реагировать на радикальные методы внутренней политической борьбы, перерастающей в войну компроматов», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, наиболее последовательно принцип регионального патриотизма эксплуатирует Харьковская областная организация БЮТ.

«Изначально лидер областной организации БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН сделал ставку на демонстрацию своей «харьковской сущности». Его конформизм распространялся даже на жестких оппонентов. В частности, достаточно эффективной является его идея консолидации харьковской политической элиты в рамках парламента, вне зависимости от партийной принадлежности. Этот фактор ближе к выборам еще будет максимально раскручен и получит соответствующую высокую оценку избирателей», - отметил заместитель директора АМС.