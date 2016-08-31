Министр обороны Литвы объяснил отказ от покупки украинских БТРов

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

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По его словам, украинские БТР-4 не соответствуют конкретным задачам, на которые опиралась Литва при выборе техники.

"Наши требования, которые должны выполняться, как по защитной мощи техники, так и боевой. Есть стандарты, которые приняты в странах НАТО, чтобы оперировать, принимать участие в действиях сообща. Этим требованиям отвечала немецкая техника", - заявил он.

При этом Олекас уточнил, что речь идет именно об условиях, которые были выдвинуты для одного конкретного заказа.

"Я говорю о тех требованиях, которые были при соглашении с Германией. Здесь мы выдвигали более высокие требования для некоторых технических данных", - пояснил он.

Ранее Минобороны Литвы решило купить 88 бронемашин Boxer германо-голландского консорциума Artec. Партия техники обойдется в 385,6 млн евро. То есть 4,3 млн евро за бронемашину. Ее начнут поставлять в 2017 году. При этом стоимость украинских БТР-4 составляет от $1-1,5 млн за машину, пишет strana.ua.