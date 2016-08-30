Боевики применили бронебойные кумулятивные снаряды во время обстрела Красногоровки (фоторепортаж)

Боевики обстреливали населенный пункт из ствольной артиллерии калибром 122 мм и танков. Причем из танковой пушки они стреляли 125-мм бронебойными кумулятивными боеприпасами, сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на пресс-офицера украинской стороны СЦКК подполковника Вадима Бакая.

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Как отмечается, в результате этих обстрелов значительных повреждения получил частный жилой сектор этого населенного пункта и сельскохозяйственные угодья агрохозяйства.

Следует отметить, что Красногоровку боевики обстреливали из направлений Петровского района Донецка (Трудовского) и Старомихайловки.

Так, военнослужащие украинской стороны СЦКК зафиксировали 7 попаданий артиллерийских боеприпасов в поле, которое принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Красногоровское». В результате взрывов пострадало пять участков сельскохозяйственных угодий площадью до 15 квадратных метров каждая и повреждены ЛЭП.

Кроме того, согласно сообщению, в частном жилом секторе города наблюдатели СЦКК нашли остатки от 125-мм бронебойных кумулятивных снарядов. Они попали во двор по улицам Ворошилова и Ломоносова. От их разрывов выбиты окна жилых домов, а фрагментами снарядов повреждены фасады этих сооружений. Среди мирных жителей пострадавших нет.

"Вместе с тем, остается непонятным, какую цель преследовали боевики НВФ ОРДО, используя такие специфические танковые боеприпасы, ведь они эффективны, в основном, для борьбы с бронированными объектами, например, танками. Хотя, если бы они попали в дом – разрушения были бы гораздо масштабнее", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, все материалы фиксации нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков ОРДО вооружением, которое запрещено Минскими соглашениями, переданы представителям СММ ОБСЕ в Украине.