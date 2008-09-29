Украина ожидает усиления внимания американских инвесторов - Ющенко

Украина ожидает усиления внимания американских инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО сказал во время встречи с представителями Украинско-американского делового совета, которая состоялась в рамках его рабочего визита в США.

Президент также сказал, что ожидает притока американских инвестиций в украинскую экономику. Глава государства считает, что американскому бизнесу могут быть интересны проекты, в первую очередь, в сфере высоких технологий. По его словам, речь может идти, в частности, о создании в Украине «Кремниевой долины» – с учетом значительного потенциала украинских специалистов в сфере компьютерного программирования.

В.ЮЩЕНКО также назвал ярким примером украинско-американского сотрудничества в научной сфере программу «Морской старт», в рамках которой осуществляются запуски космических спутников с плавучей платформы в Тихом океане с использованием украинских ракет.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предложил вкладывать инвестиции в сельское хозяйство ввиду уникального потенциала Украины в аграрном секторе. Глава государства выразил уверенность, что с созданием в Украине полноценного рынка сельскохозяйственных земель в этой отрасли начнется инвестиционный бум.

Президент считает перспективной отраслью сотрудничества энергетику. Он напомнил, что Украина вместе с Польшей, Азербайджаном, Грузией и Литвой положили начало «Энергетической инициативе», целью которой является создание общего энерготранзитного пространства между Балтийским, Черным и Каспийским морями. В первую очередь, речь идет об ускорении реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора, который будет базироваться на принципах прозрачности, обеспечит единые для всех правила доступа к энергетическим ресурсам, равные права стран, которые добывают, осуществляют транзит и потребляют энергоресурсы, и тому подобное.

В.ЮЩЕНКО также предложил американскому бизнесу обратить внимание на проекты, связанные с подготовкой к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. По предварительным оценкам, общий объем проектов, которые нужно реализовать к Евро-2012, составит около 25 млрд. долларов. «С удовольствием приглашаю американские компании принять участие в инвестиционных проектах Евро-2012», – сказал Президент.

Он заверил представителей американских деловых кругов, что украинская власть проводит последовательную политику обеспечения стабильной и эффективной работы иностранных инвесторов на нашем рынке. Глава государства, в частности, сообщил, что в ближайшее время состоится очередное, девятое пленарное заседание Консультативного Совета по вопросам иностранных инвестиций при Президенте Украины, в котором наибольше представительство имеет американский бизнес. Темой заседания станут проблемы, возникающие перед иностранными инвесторами в Украине.

Президент дал в целом позитивную оценку экономическому развитию Украины, отметив, в частности, рост ВВП (на 7,1% в первом полугодии 2008 года), рост объемов промышленного производства и машиностроения. В то же время, существенным негативным фактором он назвал неконтролируемый рост цен и инфляции в первом полугодии этого года, который состоялся из-за «безграничного популизма».

Глава государства уделил отдельное внимание последствиям российско-грузинского конфликта и перспективам евроатлантической интеграции Украины. «Если Европа хочет жить в более стабильной системе координат, она должна делать политику, которая расширяла бы зону безопасности, мира и стабильности к востоку. Есть один способ поднять уровень политики безопасности на европейском континенте – через расширение политики нового членства на такие страны, как Украина и Грузия», – отметил В.ЮЩЕНКО.