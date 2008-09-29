У Ющенко увидили, что Литвин боится продешевить

Четкая определенность лидера Блока Литвина Владимира ЛИТВИНА относительно программных и кадровых требований могла бы ускорить формирование коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины – Народной самообороны” и Блока Литвина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила советник Президента Украины Лидия ПОРЕЧКИНА.

Она напоминает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о своей приверженности восстановлению в расширенном формате демократической коалиции.

«Президент Украины призывал парламентские силы к формированию нового большинства по принципу «не коалиция ради портфелей, а коалиция ради Украины». Базовые требования главы государства к программе первоочередных действий такой коалиции всем известны. Вместе с тем, потенциальные партнеры по такому большинству никак не могут определиться, чего они хотят. Вместо переговоров по существу вопросов, стоящих на непростой повестке дня Украины, мы видим очередную серию сериала «Стране нужен ЛИТВИН», - заметила Л.ПОРЕЧКИНА.

«Кажется, что Владимир ЛИТВИН слишком вошел в роль «золотой акции», и то ли боится «продешевить» в кадровых запросах, то ли избегает реальной ответственности. По информации, которая циркулирует в кулуарах парламента, кадровые запросы лидера одноименного блока очень амбициозны и очень изменчивы - от кресла председателя Верховной Рады - до портфеля премьер-министра Украины», - отметила Л.ПОРЕЧКИНА.

По мнению советника Президента Украины, как только БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина сформируют общую программу действий, на остальные вопросы - в том числе кадровые - намного легче будет дать ответ.

«За Президентом Украины задержки не будет - кандидатура премьер-министра от новосформированной коалиции будет внесена в парламент безотлагательно», - убеждена Л.ПОРЕЧКИНА.