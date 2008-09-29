Касьянов изменил мнение и считает, что Украина должна вступить в НАТО

Председатель Российского народно-демократического союза Михаил КАСЬЯНОВ считает, что Украина должна присоединиться к НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“Еще год назад... я говорил, что Украине не стоит вступать в НАТО, потому что для 50-миллионной страны искать защиты от своего соседа-брата в НАТО не очень правильно. Но сегодня, когда мы видим полное отступление от всех фундаментальных принципов сосуществования нормальных демократических государств, которое демонстрирует Российская Федерация, конечно, это очевидно, что Украина и другие страны должны идти в НАТО без Российской Федерации”, - сказал он.

М.КАСЬЯНОВ отметил, что во времена, когда он еще возглавлял правительство России в 2000-2001 годах, и когда состоялось сближение России с Западом, он выражал мнение о том, что Россия должна была бы присоединиться к НАТО и взять с собой Украину, Молдову, Беларусь. Однако, сейчас, по его словам, Россия “очень сильно ушла в сторону” от демократических ценностей.

“Поэтому сегодня, с этой агрессией, которую демонстрирует нынешняя власть, конечно, для Украины это (вступление в НАТО – УНИАН) – нормальная логика”, - сказал М.КАСЬЯНОВ.