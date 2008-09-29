Тимошенко просит НУ-НС активнее ставить подписи за «коалицию трех»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона» более активно поддерживать создание коалиции «трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Она обратилась ко всем, от кого сегодня зависит принятие решений во фракции НУ-НС, с призывом принять решение и поставить подписи «за возобновление демократической коалиции в усиленном формате с Блоком Литвина».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Верховной Раде происходил сбор подписей за создание новой коалиции в составе «Нашей Украины – Народной самообороны», БЮТ и Блока Литвина.

Однако фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что «Наша Украина – Народная самооборона» будет принимать решение о вхождении в коалицию исключительно на заседании фракции, и поэтому никакой сбор подписей некоторых представителей НУ-НС за создание новой коалиции не имеет юридических последствий.