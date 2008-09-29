Ющенко прибыл в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО планирует встретиться с Президентом США Джорджем БУШЕМ, также запланированы расширенные переговоры в составе делегаций.

Как сообщалось, в ходе переговоров планируется обсудить актуальные проблемы двусторонних отношений, в частности, проекты сотрудничества в области энергетики, разоружения, пути и перспективы активизации двусторонней торговли, украинско-американские инвестиционные проекты и тому подобное.

Предусматривается также, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БУШ обменяются мнениями, касающимися направлений и сфер развития двустороннего сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом.

В повестку дня переговоров внесены вопросы укрепления глобальной безопасности, перспективы евроатлантической интеграции Украины, обсуждение ситуации в Черноморском регионе в контексте российско-грузинского конфликта.

Президенты также обменяются информацией относительно развития внутриполитической ситуации в США и в Украине.

Кроме того, Президент Украины планирует дать пресс-конференцию американским СМИ по приглашению президента Национального пресс-клуба США Сильвии СМИТ.

Также во время пребывания в Вашингтоне В.ЮЩЕНКО проведет рабочий завтрак с представителями делового Совета США-Украина, возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а также посетит Музей новостей.

Пресс-служба главы Украинского государства планирует передать Музею новостей экземпляры украинских печатных изданий, в частности, газет “Свобода”, “Голос України”, “День”, “Україна молода”, “Ваше здоров’я”, “Міжнародний кур’єр” и журналов “Профиль”, “Власть денег”, “Народне мистецтво”, “ЄВР Бюлетень”, “Імідж.ua”, “Ukranian”, “Книжник”, “Україна – НАТО”.

В состав украинской делегации на время этого визита входят министры иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и обороны Юрий ЕХАНУРОВ, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.