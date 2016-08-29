С сегодняшнего дня украинцы могут подавать электронные петиции к Кабмину

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook.

"Друзья, сегодня вы можете инициировать решение важных общественных вопросов путем представления электронной петиции к Кабмину: http://petition.kmu.gov.ua/ Это действенный инструмент привлечения граждан к формированию приоритетов государственной политики и принятия управленческих решений", - пишет Гройсман.

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По его словам, зарегистрировавшись на сервисе, граждане могут подать электронные петиции к Кабинету Министров Украины, так и поддержать уже созданные. Для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение не более трех месяцев со дня обнародования.