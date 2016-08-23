Нужно работать: Гройсман отказался от реабилитации после операции на спине

"Прежде всего, я хочу извиниться, что немного ограниченно передвигаюсь. На прошлой неделе мне сделали операцию на спине. Уже как бы все хорошо, некогда проходить реабилитацию, нужно делать работу", - сказал премьер, открывая заседание Кабинета министров, передает ZN.ua.

Читайте такжеГройсман поручил до 1 сентября упростить подключение к электросетям

Гройсман также поздравил украинцев с Днем Государственного Флага.

"Сегодня сине-желтый флаг над позициями наших защитников символизирует победу в упорной борьбе. Мы знаем, что мы победим. Уверен, что скоро наш флаг будет ассоциироваться не только с нацией, которая отстаивает свободу, независимость и территориальную целостность своего государства, но и с успешной, эффективной и богатой европейской страной", - заявил он.