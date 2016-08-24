Порошенко поблагодарил украинских консулов в России за службу в непростых условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с дипломатами сегодня в Киеве по случаю 25-летия независимости Украины.

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“Я не могу не поблагодарить украинских консулов, которые в непростых условиях защищают права и свободы украинских граждан в России. Там непросто, и их деятельность вызывает мою твердую поддержку”, - сказал Порошенко.

Как добавил президент, иногда обстоятельства складываются так, что консул является последней надеждой на спасение для гражданина Украины за границей.