Дипломат рассказал о последствиях в случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией

Недавно Россия отозвала своего посла, новый не назначен. Сейчас Украину в России представляет временный поверенный Руслан Нимчинский и консулы, передает ТСН.

"Для двусторонних отношений ничего не изменится. Наши дипломатические отношения сейчас является фактически замороженными. Россияне и так уже своего посла отозвали. Поэтому можно считать, что у нас полноценные дипломатические отношения отсутствуют. А сейчас это может быть формализовано", - объяснил бывший спикер МИД Украины и глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Дипломат отметил, что неизвестно также, о каком именно разрыве говорится - только дипломатических отношений или еще и консульских. Ведь в первом случае никаких изменений по сути не произойдет. И если говорить о пленных Россией украинцах, то их вопросами занимаются консулы, которые останутся.

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По мнению Филипчука, вряд ли будет закрыто посольство Украины в России или посольство России в Украине. "Очевидно, что просто политическая секция прекратит свою работу, оставив только консульские функции. Вероятно, речь будет идти только о понижении дипломатических отношений с временно поверенным", - добавил он.

Однако, отметил эксперт, сейчас трудно предсказать действия российской стороны, которые часто не имеют отношения к понятию рационального. Поэтому разрыв консульских отношений также возможно. В этом случае Украина должна поручить любой третьей стране вести от нашего имени консульские вопросы, в том числе и заниматься политическими заключенными.

Филипчук подчеркнул, что заявления российской стороны о разрыве дипотношений - только громкие заявления, за которыми нет ничего, кроме пустого шума.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что Кремль рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной как ответ на так называемую попытку украинской разведки организовать диверсии в оккупированном Крыму. Как писали “Известия”, одним из вариантов ответа Москвы на действия Киева может стать закрытие российского диппредставительства и отзыв всего дипломатического состава посольства. “Одним из возможных вариантов жесткого ответа может стать разрыв дипломатических отношений. В Москве этот вариант прорабатывают. Однако последнее слово остается за главой государства, который примет решение на основе собранных данных", - сообщало издание со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с поста посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила понизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с РФ.