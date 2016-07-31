Дуда подписал закон о конституционном трибунале вопреки требованиям Еврокомиссии

Как сообщает Польское радио, важнейшие изменения в документе в сравнении с законом, который был действующим до июня 2015 года, это: полный состав трибунала означает минимум 11 судей;

в рассмотрении особо важных дел должен присутствовать полный состав конституционного суда. Также полный состав рассматривает вето президента, закон о Конституционном трибунале, компетенционные споры между государственными органами;

Читайте такжеКонституционный суд Польши признал принятую реформу этого органа неконституционнойдела рассматриваются в соответствии с порядком поступления;

дела, касающиеся препятствий в осуществлении полномочий президента Польши, рассматриваются в полном составе конституционного суда;

дела в отношении конституционного характера деятельности политических партий тоже рассматриваются в полном составе. Конституционный характер законов будет рассматриваться состав 5 судей. Конституционный характер других нормативных актов будет рассматриваться в составе 3 судей.

Решение во всех составах будет выноситься простым большинством голосов.

Новый закон, который Сейм принял 22 июля, вступит в силу 14 дней после объявления.

Напомним, 27 июля Европейская комиссия дала Варшаве 3 месяца на внесение изменений в законодательство. В противном случае Брюссель угрожает Варшаве применением ст. 7 Лиссабонского договора, которая предусматривает, что в случае "серьезного и длительного нарушения" основополагающих ценностей, которые содержатся в соглашении, члена ЕС могут лишить права голоса". Однако требования Еврокомиссии, так же как и рекомендации независимых польских юристов и организаций, например, Хельсинкского фонда по правам человека, не приняли во внимание в новом законе.